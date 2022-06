Casa mexicana une o antigo ao novo!

O México, ao contrário do que muitos de nós podemos pensar, possui uma grande e rica tradição dentro do mundo da arquitetura. Obras como as de Luis Barragan e Ricardo Legorreta marcaram não só a arquitetura de seu país, mas também a arquitetura mundial, especialmente ao nos referirmos ao movimento moderno, o qual trouxe diversas influências de países como Alemanha e França, em seus primórdios, e até mesmo influências brasileiras (notavelmente Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha e Vilanova Artigas) em tempos mais recentes. Entretanto, as influências ficaram restritas somente a este papel, pois a vivacidade da já estabelecida arte mexicana (como podemos ver nos quadros de Frida Kalo e nos lindos murais de Diego Rivera) predominou na hora das cores sobressaltarem aos olhos e a vivacidade das texturas aguçarem os sentidos.

Seguindo esta bela tradição o escritório de arquitetos e arquitetas Mariangt Coghlan desenvolveu o projeto da linda casa que mostraremos a seguir. Seu exterior lembra a arquitetura mexicana colonial, de fins do século XIX, mas o verdadeiro atrativo aqui é o seu interior. Nele podemos ver móveis de aspecto antigo, de aspecto clássico, colocados em disposições modernas ou servindo a objetivos modernos. Esta é exatamente a grande sacada desta casa, o grande trunfo nas mangas de quem quer mostrar o melhor de dois mundos: olhar para o passado sem tirar os olhos do futuro, com os pés bem fincados no presente! Assim o faz esta casa e o resultado encontrado é a singeleza do interior adorável desta linda residência.