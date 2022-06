A casa paraíso!

Ainda no assunto da vegetação que finca raízes no jardim vertical, este é um pano de fundo perfeito para todas as brincadeiras e risadas do convívio que com certeza acontece na piscina. Mas esta não é a única vegetação do lugar. As duas palmeiras-triângulo, nativas de Madagascar, em forte contraste com a parede branca logo atrás dela conferem nobre elegância ao ambiente e reforçam a vontade de trazer a natureza para o convívio diário.