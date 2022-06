TOP 5: Tendências de decoração

Para quem ainda não conhece o estilo botonê é tradicional da Inglaterra. O modelo tradicional, chamado de chesterfield, foi inventado durante o século 19 e era feito de couro marrom com botões que tornaram a sua estética interessante com diversos botões da mesma cor, fazendo com que a superfície ficasse acolchoada. Aqui há uma seleção de peças no estilo botonê para você valorizar mais o ambiente! Leia mais.