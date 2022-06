6 dicas simples para dar estilo a sua cama!

Para mudar o estilo do quarto, sem precisar pintar, nem de trocar o papel de parede, muito menos a cabeceira. A solução é a roupa de cama! Uma roupa de cama bacana, escolhida de acordo com sua personalidade, pode mudar a vida e a decoração do seu quarto. Trabalhar com cores, tons e texturas pode mudar tudo. Não pense duas vezes em dar um toque de estilo para a sua cama. Estampas florais ou com estampas geométricas, coloridos ou não, dão um toque de modernidade a qualquer quarto. Uma manta auxiliar para colocar no pé da cama também deixa tudo mais charmoso.

Veja como este conjunto de roupa de cama floral, trouxe um toque especial para decoração deste cômodo assinado por Ana Lore Burliga Miranda Arquitetura.