Casa com fachada discreta exibe surpresa

Além do jardim frontal e do muro verde, a organização da residência permitiu ainda a criação de uma jardim na parte posterior do terreno, que se integra diretamente com a varanda, que serve de espaço lounge, uma área de descanso e lazer para receber amigos e familiares. Diferentemente dos ambientes externos, ao invés de superfícies brancas, na varanda predomina as superfícies de concreto, realçando o contraste com o colorido e a exuberância do jardim.