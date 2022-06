Quais seguros devo fazer para a minha casa?

Os seguros residenciais mais simples podem custar valores quase simbólicos, como R$ 10 reais ao mês por prêmios de até R$ 40 mil, muito mais em conta que os valores de automóveis, por exemplo, que chegam a cobrar algo em torno de 9% em relação ao valor do automóvel, o seguro residencial leva em conta outras particularidades na hora de determinar seu preço.

Em geral, são consideradas, a localização do imóvel, as coberturas contratadas, o uso do imóvel o valor máximo para a indenização. Fatores como a segurança predial também influenciam diretamente no preço final do seguro. As seguradoras entendem que prédios e condomínios possuem um seguro abrangente, o que fornece a elas maior garantia, diminuindo assim o valor do seguro do imóvel em muitos casos.

O valor máximo do prêmio é fator determinante para o valor mensal do seguro contratado. Quanto mais coisas, quanto maiores seus valores, e quantas mais modalidades forem contratadas, maior será o valor final da apólice.

Veja aqui o exemplo de casas com obras de arte. Para essas, sem dúvida, o seguro deve ser mais alto.