Eletrodomésticos que não podem faltar na sua cozinha!

Os micro-ondas caíram no gosto das famílias brasileiras e acabaram se tornando um dos itens de primeira necessidade em uma cozinha. Com vários tamanhos, para atender todas as necessidades, os fornos micro-ondas se tornaram também mais baratos e com bonitos acabamentos. Quem preza por praticidade e rapidez, o micro-ondas é o grande favorito. Atualmente também, as receitas e os vasilhames para esse tipo de forno se popularizaram e estão ainda mais fáceis de achar.

Porém, apesar de sua popularidade, algumas donas de casa não se encantam pela invenção e preferem, em seu lugar o forninho elétrico. Muito usado para preparar receitas mais rapidamente que os fornos convencionais, esses forninhos são em média mais baratos que os micro-ondas e oferecem a qualidade similar ao forno convencional para assados rápidos.

Entre os dois, fica ao gosto do cliente. Se for possível arrumar um espacinho na cozinha e no orçamento para os dois, quem sai ganhando é você.