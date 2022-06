Fantástica casa de luxo em Itaúna

Além do requinte e sofisticação do projeto de interiores, a residência Lago Telmo oferece ainda os moradores o conforto e prazer em ambientes como este. O espaço dispõe de uma jacuzzi com vistas privilegiadas para a paisagem externa do jardim e conta ainda com mobiliários confortáveis e elementos decorativos como vasos e velas, que criam um clima propício ao descanso e relaxamento.