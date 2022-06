Apê dos sonhos em São Paulo

Ao entrar na sala de estar do apartamento, podemos visualizar esse sofá clássico branco, que é o destaque do cômodo. Os quadros ao fundo e as plantas garantem um toque de natureza, que sempre faz muita diferença dentro de qualquer ambiente! O carpete escolhido é elegante e combina perfeitamente com a escolha do sofá e dos demais elementos dispostos na mesa de centro.