Casa na praia é refúgio perfeito

Imagine poder passar as férias de verão em meio à uma casa paradisíaca, rodeada pela natureza e uma praia estonteante! Essa é a realidade dos proprietários dessa residência localizada em Búzios, no Rio de Janeiro. A casa que vamos mostrar para você à seguir foi projetada de maneira brilhante pela arquiteta Andrea Chicaro. Formada na década de 80 em Arquitetura no Rio de Janeiro, Andrea trabalha, desde então, em empresa própria sediada em Ipanema.

Nesse artigo, vamos fazer uma visita à essa bela residência e te mostrar o resultado desse belíssimo projetado!