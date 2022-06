7 cozinhas criativas para te inspirar

Muitos são defensores das salas de estar, mas há quem garanta que o cômodo central e mais querido dentro de qualquer casa seja ela: a cozinha! Um espaço que muitas vezes é o palco de encontros familiares e sociais em meio à rotinas corridas, a cozinha possui extrema importância para todos os membros de qualquer família brasileira. É lá que são preparadas as refeições deliciosas que fazem parte de nossa cultura, e que diariamente nos ajudam a recarregar as energias para continuar a enfrentar as alegrias e as dores da vida. Cozinhar em conjunto é uma atividade que pode ser bem interessante para que duas ou mais pessoas se conheçam melhor, troquem confidências e opiniões, ou mesmo se divirtam em meio à receitas elaboradas e centenas de calorias. Por isso mesmo, as cozinhas de hoje em dia podem ser espaços interativos, coloridos e divertidos, cobertos de elementos que vão transformar as suas (diversas) passagens diárias pelo local. Ao percorrer as seções de Espaços e Produtos aqui no homify, nos deparamos com algumas cozinhas que receberam toques criativos por parte dos profissionais responsáveis pela sua criação. E por isso mesmo, resolvemos selecionar alguns desses projetos e criar este novo Livro de Ideias: para que você se inspire para trazer mais alegria para dentro desse cômodo tão querido e especial! Afinal, não existe nenhum outro lugar que exale mais amor de mãe do que a cozinha de qualquer casa!