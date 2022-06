8 varandas e terraços ideais

Já abordamos em diversos Livros de Ideias um dos itens mais importantes que possuímos dentro de nossas casas: as cadeiras. Sejam elas simples, clássicas, modernas ou rústicas, possuir uma seleção de cadeiras é imprescindível para melhor atender as nossas necessidades físicas de relaxamento, bem como de extrema importância para composições decorativas mais originais.

Diversos designers ao redor do mundo trabalham incansavelmente para desenhar e reinventar modelos de cadeiras que possam agregar um valor estético e funcional em nossas vidas. Mas de uma coisa sabemos: alguns modelos combinam mais com a nossa cozinha, assim como outros se encaixam perfeitamente na decoração de nossos quartos, e outras ainda ficam simplesmente perfeitas em nossa sala de estar. Um espaço presente em muitas casas e onde também é indispensável a presença de cadeiras é a varanda!

Esse ambiente é um dos cômodos em que mais passamos momentos relaxantes, lendo um bom livro, escutando o silêncio (ou o barulho dos grandes centros), bem como onde organizamos encontros sociais e divertidos entre nossos amigos e familiares. Sendo assim, na hora de projetar o mobiliário de sua casa nova, não se esqueça de pensar também nas cadeiras que gostaria de colocar em sua varanda!

Como já citamos, alguns estilos combinam muito bem com determinados cômodos. Por isso mesmo, hoje resolvemos selecionar alguns modelos de cadeiras que talvez combinem muito bem com a varanda ou sacada de sua casa! Confira à seguir e, mais uma vez, inspire-se com a gente!