Como criar espaços estendidos em casa

Que tal instalar em sua casa uma cozinha externa para os momentos de lazer com a família e amigos? Especialmente se você mora em regiões onde o verão predomina durante todo o ano, temos certeza de que esse espaço será muito bem aproveitado! O belo projeto da foto é de Lodo Barano Arquitetura e Interiores. A decoração com ladrilhos ecléticos é um dos destaques do espaço! No detalhe, um belo arranjo de flores deu um toque especial ao ambiente externo.