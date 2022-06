Mudando de casa? Veja o checklist de 12 semanas!

Ainda que todos saibam da novidade, é importante alertar amigos e parentes sobre a data exata da mudança. Passe a todas as pessoas do seu círculo familiar o futuro endereço e as orientações de como chegar em sua nova residência, caso ela esteja localizada numa região distante da sua casa anterior. É nesta fase que se deve começar a empacotar as coisas, principalmente aquelas mais pessoas e que não serão usadas nas próximas semanas: livros, filmes, álbuns de música, roupas de estação, prataria, etc. Não esqueça de ter em casa, além das caixas de papelão, uma boa quantidade de barbante, cordinhas de plástico, fita adesiva, sacolas de plástico, sacos de lixo preto, plástico bolha, tesoura e estilete.

Ainda que muitas empresas de mudança se ocupem desta função, nada melhor do que o olho do dono para garantir que tudo esteja em seu lugar e embalado com o máximo de cuidado. Itens como vinhos da adega, como neste belo projeto da arquiteta Ana Paula Carneiro, devem ser embalados com o máximo cuidado possível, de preferência em caixas específicas para isso.