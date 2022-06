Crise? Redução de Custos? Veja o que fazer com os móveis antigos

Por outro lado, se você está com uma certa pressa em se desvencilhar dos móveis e não pretende ficar esperando uma oferta de compra, talvez a melhor opção mesmo seja doar os móveis. Nestas horas, vale a pena conversar com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho ou da faculdade. Aquela mesa de centro que já não cabe mais em sua decoração nova pode ser perfeita na casa do seu amigo. Com as novas tendências ecléticas do décor, mesmo um móvel de estilo diferente pode se harmonizar com perfeição em qualquer ambiente, basta um pouco de criatividade e imaginação.

Aqui, por exemplo, temos uma sala projetada pelo estúdio Mutabile, de Belo Horizonte, que traz como destaque um armário verde que, à primeira vista, parece até um pouco deslocado no ambiente. Um olhar atento, porém, percebe que ele se alinha perfeitamente com diversos elementos do ambiente, seja pela estrutura clássica como pelo tom de cor, presente nos acessórios como almofadas e vasos.