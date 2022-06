6 Cozinhas no estilo Art déco

O Art déco é um movimento internacional que começou na Europa em 1910 e teve o seu apogeu nos anos de 1920 e 1930 influenciando as artes decorativas, a arquitetura, o design de interiores e desenho industrial. Outras áreas artísticas também foram afetadas como as artes visuais, a moda, a pintura, as artes gráficas e o cinema.

No design de interiores, foi um movimento que substituiu a Art Nouveau, linguagem contemporâneo do século XX. Estilo esse que englobava noções de idéias do mundo natural e reflexos sobre a natureza em forma de tecidos, texturas e design de objetos. No caso do Art déco, a linha surgiu em Paris e tinha forte interferência dos eventos do final da II Guerra Mundial e o nascimento da indústria. Assim, os preceitos da cultura de massa e de reprodução de peças em grande quantidade acaba por ser o fio condutor desse tipo de decoração.

Essa onda é caracterizada por uma estética de glamour, elegância e romantismo e pode ser utilizado em diferentes cômodos da sua casa. Além disso, combina artefatos tecnológicos com o artesanato, valorizando os dois lados da produção, o industrial e o feito à mão.

Com isso em mente, separamos 6 cozinhas incríveis inspiradas nesse estilo de decorar especialmente para você. Com dicas simples será possível reproduzir essas ideias e deixar o visual do seu lar ainda mais moderno e bonito.