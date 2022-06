7 ideias de áreas para churrasco

Mesmo com as temperaturas amenas do inverno, há dias que um churrasco com os amigos e a família é uma ótima pedida de lazer e diversão. Para isso, um ambiente apropriado para esse tipo de reunião merece uma atenção especial. E, antes que você pense que somente terá espaço para uma churrasqueira e suas dependências próprias em uma casa grande, isso não necessariamente é verdade. Cada vez mais, apês pequenos e áreas diminuídas e otimizadas comportam casas que acoplam décor inteligente para todos os tipos de cenários e ocasiões satisfazendo os mais exigentes dos moradores.

Para aguçar ainda mais o seu paladar selecionamos sete ambientes de reas para churrasco especialmente para você. Os espaços gourmets estão em alta e podem sim ser implementados em qualquer espécie de residência. Com um pouco de criatividade, bom gosto e estilo, você pode transformar o seu lar e organizar festas de arromba. Siga, então, as dicas da homify e boa comemoração com muita carne, música e convidados.