Como decorar cozinhas em preto e branco

Com a nova tendência de cômodos conjugados e integrados, a cozinha passou a ser uma área da casa muito utilizada para convívio social, além de ainda manter as suas funções normais do dia-a-dia. Assim, os espaços tipos gourmet e conjugados merecem uma decoração especial. Seja no tipo de móveis, eletrodomésticos ou por que não, na escolha da paleta de cores que compõe essa dependência, planeje até os mínimos detalhes.

Decorar as cozinhas com cores estritamente claras deixou de ser regra há muito tempo. Projetos modernos estão dando cada vez mais espaço para tons mais fortes e vibrantes, inclusive o preto. Portanto, na hora de optar pela decoração da sua cozinha, invista em algo diferente da coloração neutra e entediante. A combinação clássica do P&B – preto e branco, pode ser uma alternativa muito bacana para quem deseja sair do senso comum. Já que o equilíbrio entre elas deixa o ambiente sofisticado e super harmonioso.

Para quem não tem medo de arriscar e gostaria de inovar nas matizes de cores desse lugar da casa que abriga amantes de boa comida e diversão, confira as ideias que a homify separou especialmente para você.