Antes & Depois: Casa velha e antiquada vira loft moderno

Esta casa construída nos anos 40, localizada na cidade de Rennes, na França passou por uma renovação incrível que transformou por completo todos os ambiente. Dentro dos limites em vigor, o arquiteto Franck Labbay apropriou restrições para integrar o projeto.

Assim, nasceu o conceito desta grande extensão da sala de estar oferecendo quase 46m extras para esta residência! Ignorando as dificuldades de acesso ao local, os profissionais de arquitetura deram vida a uma extensão de madeira que foi super fácil de implementar. Ao se libertar completamente do caráter tradicional já existente nessa residência, o projeto visou reinventar o espaço de uma maneira de tirar o fôlego.

A estrutura se encaixou perfeitamente no ambiente em que foi implementada, permitindo que seus proprietários pudessem desfrutar de uma ampla abertura e um jardim espaçoso. As amplas aberturas do telhado dianteiro garantem uma luz natural em todos os espaços dentro da casa. Ecologicamente correto e consistente contra ações do tempo, os materiais utilizados para as fachadas e coberturas espaço foram um formato sublime com seus traços restos e suas linhas geométricas. Descubra, sem demora, a escala dessa transformação!