Como atrair plantas selvagens para seu jardim

A casa com verde fica muito mais viva! Entendemos que cada vez mais o homem está voltando seu olhar para a natureza, retornando a valorizar este contato que tem tamanha importância para nosso bem estar e equilíbrio de vida. Nas cidades acabamos sendo atropelados pelo agitado ritmo da rotina e afazeres, tudo é regrado e rígido. Como tentativa de balancear este efeito e melhor nossa qualidade de vida o planejamento de áreas verdes é extremamente rico.

Este planejamento tem que se encaixar no perfil de cada um de nós, para que faça sentido dentro de nossa vida e não acabe caindo mais uma vez em realizações impróprias e distantes do nosso interior. A opção de montar um jardim mais despojado e encontrar plantas diferentes e selvagens pode ser uma possibilidade enriquecedora.

Nosso país tem uma infinita variedade de plantas, então porque continuar cultivando as mesmas que todos? Procurar espécies diferentes, que tenham a cara de seu lar está cada vez mais fácil. E não precisa ir longe, você sabia que existem diversas espécies nativas que já estão crescendo por ai nas calçadas e praças? Precisamos afinar nosso olhar para começar a dar atenção a essa pedaço de natureza espontânea. Uma das principais características deste tipo de plantas é que ela vai começar a brotar espontaneamente. Comece criando um solo vivo para receber estas visitas, comece plantando o que estiver por perto. As plantas selvagens são responsáveis por enriquecer o solo degradado, além de doarem os sais minerais que este solo precisa e devolvem o material orgânico que fora retirado.

Muitos estudos recentes tem sido feitos sobra as PANCs – Plantas Alimentícias Não Convencionais. Na nossa dieta aproveitamos muito pouco da diversidade de plantas comestíveis, por isso, a identificação de PANCs tem sido cada vez maior entre os especialistas e também curiosos, como nós. Aliadas a rusticidade e ao fácil manejo, as PANCs são espécies de grande importância ecológica, cultural, alimentícia e econômica. O termo PANCs foi criado pelo botânico Valdelly Kinupp, com objetivo de desmistificar preconceitos com plantas consideradas “daninhas”, ou mesmo com plantas desvalorizadas. Utilizam-se folhas, frutos, flores, raízes, sementes/amêndoas, brotos e palmitos. Para isso, basta usar a criatividade.

No Brasil, a maior parte dos alimentos vem do plantio de monoculturas, a economia familiar e orgânica é muito pouco estimulada, o nos prejudica de diversas formas. Estima-se que 35 mil espécies tenham potencial comestível, e hoje 90% da nossa comida vem de 20 espécies – mostrando que consumimos menos de 0,04% da biodiversidade. Além disso, sabe-se que 25% da flora de qualquer bioma é comestível, o que quebra os mitos de que existem regiões pobres em alimentos.

Por isso vamos começar a diversificar nosso plantio, e isso pode começar pelo jardim da nossa casa!