5 Design de interiores para apês pequenos

Apartamentos com metragens pequenas estão cada vez mais pululando no mercado. Com as demandas das grandes cidades, otimizar espaços acaba por ser inevitável. Assim, esse tipo de construções são soluções inteligentes para acomodar novas maneiras de co-habitações.

Apesar dos tamanhos diminutos, a decoração não deve ser deixada de lado. Muito pelo contrário, há muitas maneiras de transformar a sua casa e deixá-la confortável, espaçosa e chique. A escolha da mobília, da paleta de cores, a forma de iluminar e arejar as dependências além da adição de artigos que simulam amplitude, como o espelho, devem ser bem pensadas para que o design de interiores seja valorizado. Mais que tudo, mesmo que o seu apê seja pequeno, o estilo deve ser grandioso.

Confira então esse livro de ideias que a homify preparou especialmente para quem deseja dicas sobre um décor apropriado para apês com área restrita. Ideal para quem comprou o primeiro apartamento ou gostaria de reorganizar a sua moradia. Com esses recursos com certeza ficará mais fácil de chamar essa residência de seu lar, doce lar.