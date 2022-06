Como redecorar sua sala em uma semana?!

Finalizamos agora com um solução que, assim como as outras já mostradas, é tão simples que muitos se perguntam por que não pensaram nisso antes. Se a sala já está ficando com um ar cansado e sem vida, já está mais do que na hora de colocar um pouco de verde neste ambiente. Assim como na vida, ter um mínimo de contato com a natureza e o verde é fundamental para qualquer ambiente de uma residência. E, assim como já visto, não requer grandes investimentos financeiros ou de tempo.

O verde traz vida, energia, motiva as pessoas e deixa o ambiente mais leve e arejado. É possível começar de forma discreta e modesta: coloque um vaso em um canto da sala, uma planta sobre o balcão ou flores sobre a mesa de jantar. Se quiser ir um pouco mais além, faça um pequeno furo na parede ou no teto e coloque algumas plantas suspensas em áreas livres. Em casas do ramo, é possível achar quadros verdes, que terão função dupla: decorar a parede e deixar sua sala com muito mais natureza ao seu redor!