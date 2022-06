6 dicas incríveis para escolher a casa certa!

Essa é uma pergunta fundamental, que praticamente define boa parte de suas escolhas em relação à nova residência. Jovens recém-casados normalmente buscam apartamentos ou casas de um ou dois quartos – o segundo normalmente transformado em escritório ou algo semelhante. A partir de certo momento da vida, porém, as escolhas mudam e as opções parecem se expandir. Para quem deseja ter uma família grande, a solução é buscar uma residência com um número maior de quartos, por exemplo.

Já para quem gosta de uma vida social agitada, não se pode esquecer da uma área de lazer maior – com uma churrasqueira, talvez – e uma sala de estar de espaço amplo. Até mesmo o número de carros que a família possui tem importância na escolha da residência, já que muitos apartamentos oferecem apenas uma vaga na garagem. Por isso, fique sempre de olho no estado atual de sua vida, mas já pense no futuro, pois sua família pode aumentar de uma hora para outra!