Tenha uma casa voltada para a família!

Algo muito divertido que você pode fazer é acrescentar algumas frases motivacionais nas paredes, tudo em nome do bom humor, do otimismo e da positividade. Elas podem estar em todos os ambientes da casa, do quarto à cozinha, da sala de estar ao escritório, da sala multimídia ao banheiro. Podem vir apresentadas em pequenos quadros ou almofadas, mas também é uma ótima ideia ter uma parede pintada com tinta de lousa – no hall de entrada ou na cozinha, por exemplo – e sempre ir mudando as frases de acordo com o estado de espírito do dia. Esta ideia garante no mínimo novos assuntos para conversa, especialmente aqueles ligados ao comportamento, à filosofia e à espiritualidade. É um jeito fácil de acrescentar tópicos profundos na conversa e no pensamento de todos da família.