11 mesas de centro inovadoras

A mobília que compõe o ambiente da sala de estar acaba por ser sempre a mesma. Aliada ao conjunto de sofás e algumas poltronas, a mesa de centro tem destaque por se localizar entre os estofados e os aparelhos de entretenimento servindo de aparador. Seja para apoiar os pés, enfeitar com adornos ou colocar livros e revistas, a mesinha de centro é uma peça essencial para o recinto de lazer na sua casa.

Simetria e volumetria são conceitos necessários ao dispor esses móveis no espaço. Afinal, a concepção do design de interiores engloba inclusive a relação de paridade em respeito a altura, largura e comprimento do cômodo, além do volume desses objetos. E, no fim, mesmo que os tipos de mobiliário seja semelhante em praticamente todas as dependências designadas sala de estar, os tipos de material e layout do artigo mudam e fazem toda a diferença.

Com isso em mente, separamos 11 modelos de mesinha de centro com design inovadores e arrojados para deixa o seu lar super moderno. Confira nossa lista de sugestões e se inspire na hora de mudar o visual da sua sala de estar. Com certeza essas dicas farão toda a diferença no resultado final do décor.