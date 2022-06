Loft ultra moderno e espetacular!

Os jovens recém casados estavam abertos as grandes transformações e as mudanças profundas na disposição do espaço. Desta forma, o loft pode ser adaptado para um modelo moderno e contemporâneo. Um dos pontos de partida para o início deste projeto foi o conceito de um cubo revestido por cimento queimado em toda a sua imensidão, indo do piso ao teto e passando por todas as paredes do lar. A constância do revestimento oferece uma sensação única de um ambiente arejado e expansivo. Nesta sala de estar, é possível ver como todas as características deste espaço dão vida para alguns pontos de cor, como o pôster em tons de azul e a poltrona Eames em couro amarelo.