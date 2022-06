Uma edícula bem aconchegante!

A casa, confere um visual com linhas horizontais e traços rústicos no projeto da fachada. Com ares de cabana, toda a sua estrutura externa da casa, é feita com revestimentos em pedra e madeira, deixando forte a identidade e característica rústica e mais natural. Construída em uma agradável floresta, um gramado extenso toma toda a volta do terreno, deixando o ambiente ainda mas convidativo e aconchegante, para deliciosos dias de férias.