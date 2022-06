Uma casa cercada pelo mar!

Água acalma. O som dela. O toque. A forma com a qual relaxamos ao parar pra sentir a água nos cercando, de forma calma, sem perigo, nos traz sensações perfeitas de relaxamento e conforto. Ter por perto locais que nos enchem de conforto e relaxam ao primeiro olhar, é uma possibilidade rara de entrar em uma sintonia perfeita. Agora, imagine você poder desfrutar desta sintonia perfeita sem precisar sair de casa. Ter ao redor do próprio lar a possibilidade de desfrutar toda a calma das águas tranquilas do mar e de uma piscina incrível que cerca as paredes de sua fachada.

Neste artigo, iremos convidar você a entrar em um casa espetacular. À beira de um costão rochoso, cercado por árvores e vizinha ao mar, a casa tem em sua área uma piscina incrível, que se alonga à beira de um deck e conta com uma vista paradisíaca para o mar. Com uma estrutura espetacular, a casa conta com diferentes entradas para seus ambientes e paredes formadas de pedras decorativas para que a associação natural com o mar seja a mais próxima o possível. Outro ponto importante a se ressaltar é que, com este tipo de estrutura é possível dar maior resistência à residência, já que a proximidade do mar pode trazer problemas estruturais com a maresia e os fortes ventos que carregam o sal do mar para a casa.

Tomados estes cuidados, a casa conta com um interior magnífico. Seu pé direito duplo traz uma acomodação em dois espaços divididos entre o térreo e um andar acima estruturado por corredores que circundam o patamar, mas deixam a área central livre. A iluminação artificial mesclada com as luzes do sol que entra delicadamente na casa, proporciona sensações de iluminação agradável ao lar, que com a predominância do branco mantém o ambiente sempre agradável.

Se você é um apaixonado pela calma das águas, venha conosco. Temos certeza que entre tantas delícias da brisa que chega a esta casa, uma delas irá refrescar as suas ideias para grandes inspirações transformadoras em seu próprio lar. Aproveite as nossas dicas neste projeto incrível e passeie à vontade pelas imagens abaixo. Inspire-se!