Uma maravilhosa casa entre as montanhas!

Contrastando fortemente com a fachada frontal e com a fachada lateral, a fachada traseira ganha altura para que o quarto do casal possa nascer e se utiliza do branco e da madeira para remeter ao resto da casa, mesmo mantendo uma pequena cobertura cinza que dialoga com a fachada frontal. Talvez mais importante do que a fachada traseira seja o espaço que existe nos fundo do terreno, perfeito para a reunião de amigos e familiares, fazendo com que a natureza ao redor da residência possa ser compartilhada com os entes queridos.

