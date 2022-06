A suíte de um executivo!

A sala de estar, mostra um ambiente modernizado e aconchegante. Em sua na lateral, as paredes são revestidas com madeira clara, que com o efeito das luzes embutidas no teto, ganham o destaque que valoriza e trazem um charme especial a decoração contemporânea. A mistura de algumas peças do mobiliário com elementos retrô na decoração, mostram um mix interessante e bem eclético, que juntos fazem uma harmoniosa e elegante decoração no espaço.