O encanto de uma casa pré-fabricada!

Ao entrar na casa notamos o quão ela é atraente. O que pensamos dos pré-fabricados dificilmente nos sugere algo como essa casa. Normalmente elas são encaradas como estruturas não confiáveis e muitas vezes responsáveis por desastres, não sendo capazes de serem seguras e belas. O fato de ser pré-fabricada é exatamente o porque delas terem tanto potencial na verdade. A oportunidade de projetar as peças, construí-las e apenas seguir algumas instruções prévias de montagem no canteiro faz com que a sua beleza e segurança possam se pensadas desde o primeiro risco de quem a projeta.

As cores brancas e bejes de seu interior se reúnem com cores naturais e puras que vão desde o castanho claro até o creme. A madeira é o elemento dominante, mas de madeira alguma se torna monótono. As tonalidades sutis da madeira no forro dialogam com a do piso, porém, os volumes das vigas adicionam sombras e relevos, tornando a visão mais dinâmica e diferenciada, resultando em equilíbrio sem tédio.

Uma ilha de utilidades criada no centro da cozinha auxilia nos afazeres domésticos, podendo ser usada também para jantares mais elaborados na presença de convidados e convidadas, apresentando também eletrodomésticos com tecnologia de atual e prontos para seus moradores tirarem o maior proveito possível deles!