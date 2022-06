Isto o é que você pode fazer com sua parede de tijolo

Se sua casa tem uma decoração no estilo clássico, moderno, rústico, ou, se você é daquelas pessoas que adora misturar todos os objetos e cores no mesmo ambiente. Mas quando você uma parede de tijolo entra em pânico e começa se perguntar: o que fazer com a minha parede de tijolo? Calma! Tem diversas opções para fazer com esta linda e especial parede. Basta você abrir o coração e se apaixonar pela maravilhosa parede de tijolinho à vista.

Ah, antes uma curiosidade para você sentir mais amor: o tijolo começou a ficar famoso no início do século passado e virou presença marcante na decoração. Pois é, ter uma parede de tijolo, pode ser uma artigo de luxo! E não se espante, o tijolinho à vista combina com qualquer decoração, então, deixe sua mente aberta e se jogue na composição do seu espaço. Além disso, o tijolo aparente não, necessariamente, precisa estar relacionado ao estilo rústico, pois o material cria um ambiente descontraído e arrojado.

Mas, mesmo assim, se você ainda pensa que uma parede dessas não se encaixa na sua decoração, fique seguro e arrisque. O tijolo é uma matéria prima versátil, pois poucos materiais deixam os cômodos da sua casa tão aconchegantes e personalizados. Com diversos formatos, as paredes de tijolos encantam pela riqueza de detalhes e acabamentos, então, apaixona-se! Confira o que você pode fazer com sua parede de tijolo.