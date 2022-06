Apartamento pequeno: lar de 67 m² parece muito maior

E com esta última imagem concluímos no nosso pequeno tour sobre esse projeto. As linhas do mobiliário e layout funcional faz com que esse banheiro seja elegante e simples. Essa é uma verdadeira lição de que uma composição simples pode ser efetiva e estilosa, basta que seja planejada por profissionais que pensam na funcionalidade e no conforto de seus clientes assim como a talentosa equipe da Castroferro Arquitetos.