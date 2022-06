Casa vintage e de conto de fadas!

Charme nunca é demais. E quando o charme está presente nas paredes, nos móveis, nos objetos de decoração e em cada espaço do nosso lar, tudo é ainda mais incrível. Imagine só você, ter no dia a dia do seu lar toda uma decoração completa com objetos no estilo vintage, que celebra a decoração das décadas de 1920 à 1970. Cada conjunto pode ser inspirado nas décadas e seus destaques que mudam conforme cada época do ano. Na decoração vintage, você pode dar aos móveis uma roupagem que remete à elegância clássica com cores em tons pastéis, que dão ao ambiente uma sensação de decoração antiga e charmosa. É sempre importante saber diferenciar antiguidades de móveis antigos. Um móvel do século XIX é uma antiguidade, enquanto uma peça inspirada em móveis do século XX, pode ser considerada uma peça vintage. Outro detalhe que diferencia também este estilo de móvel é a aparência descuidada que eles parecem ter. Esta aparência pode ser trabalhada com tintas pastéis e pátina.

Para filtrar o estilo que você mais gosta, é importante saber que se o direcionamento é o barroco, móveis com inspirações das décadas de 1920 e 1930 são os mais indicados, já os das décadas de 50 e 60 dão um aspecto mais romântico, enquanto que os móveis das décadas de 70 e 80 apostam em cores mais vibrantes e estilos maximalistas.

Outro item muito importante para que o lar tenha um aspecto vintage, é a aposta nos papéis de parede. Com algumas pesquisas no mercado, você poderá encontrar papéis de parede com desenhos de cores pastéis, com estampas listradas ou mais discretas que remetem às décadas preferidas.

Neste Livro de Ideias, trouxemos todo um lar que aposta na decoração clássica vintage para promover uma verdadeira viagem ao passado. Apostando em todos os cômodos com uma roupagem clássica, a decoração deste lar trabalha com um romantismo perfeito das décadas passadas, utilizando cores agradáveis e sensações completas no lar. Se você é um apaixonado por este estilo de decoração, fique à vontade e venha conosco passear por estes cômodos caprichadamente planejados, que fazem deste projeto algo singular e espetacular no charme decorativo.

Junte-se a nós, aprecie cada imagem e inspire-se para ter em seu lar, um estilo incrivelmente lindo.