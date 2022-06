6 maneiras práticas de incrementar o pátio!

Uma forma de ampliar o espaço pequeno do seu pátio é pintar as paredes dele – assim como as cercas, se houver – em cores claras, como branco, cru, creme e bege. Outra boa pedida é pintá-las em cores pastéis, especialmente azul e verde, que remetem à natureza. No projeto realizado pela Líder Interiores, a opção foi por um verde-claro muito bonito, que se harmonizou muito bem com a parede de pedra escura e com os vasos suspensos, assim como com as folhagens no entorno e na mesa de material natural. O piso de pedra e o deque de madeira completaram o ambiente cheio de vida.