O que fazer com um cômodo vazio? Veja 6 ideias incríveis!

Para quem mora em sobrados ou casas antigas, nem sempre a sala de estar oferece as condições necessárias para que se possa construir um home theater do jeito que se quer. Seja por conta do tamanho ou da acústica, muitas vezes é mais vantajoso subir ao sótão para ter o espaço dos seus sonhos. Para montar um home theater, é preciso, antes de mais nada, definir qual o seu projeto e qual o seu orçamento para tal: se você terá uma televisão de tela plana ou um projetor com telão, por exemplo.

Aqui, por exemplo, temos um home theater moderno, estabelecido em um espaço de pequenas dimensões, mas absolutamente confortável. Para ter ideias sobre como montar uma sala de TV do jeito que você quer, o homify oferece uma série de dicas para isso, para todos os gostos, custos e tamanhos. Temos a certeza de que, com estas dicas, o seu espaço de lazer está mais do que garantido.