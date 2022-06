6 dicas sensacionais para decorar a sua cozinha

Como dissemos no começo deste artigo, o tamanho da cozinha vai determinar o tipo do mobiliário, a funcionalidade do espaço e o estilo da decoração. Até por conta disso, cada tamanho merece uma atenção específica. Cozinhas com espaços grandes podem privilegiar um design mais sofisticado, já que há espaço para a criatividade e a imaginação. Cozinhas de tamanho médio devem equilibrar as questões estéticas com as questões funcionais. Já cozinhas pequenas devem buscar o máximo de mobilidade e circulação dentro de uma estrutura funcional de layout. Aqui, por exemplo, temos uma cozinha americana de tamanho médio que trabalha com duas cores específicas (o marrom e o vermelho), fazendo um belo aproveitamento do espaço. O armário vermelho parece ser o centro de atenção deste ambiente, mas o destaque mesmo vai para o bloco que abriga forno e micro-ondas, que parece atravessado no armário principal, uma solução tão ousada quanto fascinante.