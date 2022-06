7 dicas simples para aumentar o valor da sua casa

Assim como a cozinha, o banheiro renovado é uma área da casa que é muito valorizada pelos compradores. A empresa Pecego e Mandarino, localizada em Curitiba, criou um projeto moderno e sofisticado que transforma cada sonho de seus clientes em realidade. No banheiro é importante reparar o que for necessário, mas se for possível troque a pia, vaso sanitário, chuveiro, entre outras coisas, por novos produtos, principalmente, renove o banheiro do quarto do casal. Ter duas pias no banheiro renovado é um item que chama atenção dos clientes, assim cada pessoa tem o seu próprio espaço. Sempre prefira no momento de renovar o banheiro cores neutras, ou tons sóbrios, e mantenha a limpeza em dia e sempre perfumado.