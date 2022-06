Transforme sua varanda em outro espaço!

Para maior conforto acústico, o uso de vidro duplo ou insulado é excelente opção. Na verdade, trata-se de um sistema de duplo envidraçamento , com o benefício da camada interna de ar desidratado. Este sistema permite combinar vidros idênticos ou com propriedades diferentes, aproveitando as características de cada um, como, por exemplo, a resistência dos vidros temperados com a proteção térmica e acústica e a segurança dos laminados de controle solar. O conjunto é garantido pela dupla selagem: a primeira, para não haver troca gasosa; a segunda, para garantir a estabilidade do conjunto. Internamente ao perfil de alumínio, há um hidrossecante, que garante a completa ausência de vapor d’água, impedindo seu embaçamento. Este sistema faz com que o vidro duplo seja ótimo isolante térmico e acústico. O vidro duplo ou insulado é insuperável quando a intenção é aproveitar ao máximo a luz natural, com bloqueio do calor proveniente da radiação solar, assim como também proporciona grande conforto acústico, com maior bloqueio do som.