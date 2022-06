Apartamento incrível recheado de arte!

Para receber os quadros, as fotografias e as esculturas, além de ser o recinto de convívio da família de maneira confortável, o projeto deste apartamento ficou a cargo da arquiteta Consuelo Jorge. O principal desafio foi abrigar todas as obras que a proprietária coleciona. No intuito de ter um espaço de clima arrojado, moderno e sem perder os toques lúdicos e aconchegantes, o ambiente conta com espaços integrados e materiais muitas vezes utilizados na arquitetura de algumas galerias de arte.

Obras de arte são responsáveis por compor a decoração dos quartos, da sala de estar e da sala de jantar. Os variados estilos das telas presente se confundem com o mobiliário minimalista. O ambiente conta com o trabalho de Frans Krajcberg, Iberê Camargo e Tomie Ohtake, Mestre Valentin, Mira Schendel, Liuba Wolf, Tunga, Ángel Ramirez, Tomie Ohtake, Leonilson, Louise Bourgeois, Palatnik, Krajcberg, Tenreiro e Mario Cravo Neto.

A cozinha e a sala de jantar se conectam, trazendo um ambiente amplo e arejado. As paredes brancas ajudam na visualização e organização das obras presentes no ambiente. Os espaços vazios entre os elementos também auxilia na composição artística. Isto ajudou na distribuição e na escolha do mobiliário, criando diálogo visual com as obras. Nas paredes, o tom neutro funciona como pano de fundo para valorizar cada peça importante.

O resultado é um apartamento com uma decoração incrível e de tirar o fôlego. A disposição minimalista do décor proporciona uma personalidade única para este lar, que ficará na memória das visitas e convidados. Abaixo, você pode ficar por dentro do projeto e das escolhas da arquiteta. Inspire-se!