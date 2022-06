Como implementar bambu no acabamento?

O bambu, espécie de plantas da subfamília Bambusoideae, tem sido utilizado largamente na construção civil, na indústria moveleira e na decoração de espaços interiores. Remonta aos primórdios da humanidade a utilização desta gramínea na proteção do homem contra a intempérie. No plano material o bambu é conhecido na construção da habitação humana desde os primeiros momentos da humanidade. Mas também como elemento vital na expressão artística do ser humano, em busca da referência cultural que viabilizou sua sobrevivência. No ponto de vista plástico, este vegetal tem papel determinante nas culturas asiáticas de modo geral. Casas, templos, pontes, elementos de decoração como luminárias, biombos, pisos, mesas, foram produzidos com bambu com grande valor artístico e estético.

No Brasil, embora se utilize corriqueiramente a palavra bambu, as espécies autóctones são em geral chamadas de taquaras. Apresentam-se em diversas espécies, desde as mais flexíveis destinadas a vara de pescar por ex., até o taquaruçu, utilizado em substituição da madeira da terra.

A aplicação da taquara e do bambu, no Brasil, ainda é bastante limitada, considerando-se as imensas possibilidades de utilização e aproveitamento deste material. Embora tenhamos utilizado o bambu, na construção das primeiras casas em taipa de mão em nosso país, só mais recentemente, após a chegada em larga escala de japoneses e chineses, abriu-se um novo campo de conhecimento deste material, permitindo que ele adquirisse uma expressão mais nobre e sofisticada.

O bambu está presente na construção civil hoje de modo cada vez mais relevante. Desde importantes prédios como a Igreja Nuestra Señora de la Pobreza, em Pereira, Colômbia, até o forro do aeroporto de Barajas em Madri, ou o espetacular Pavilhão Zeri, edificado para Expo-Hannover, passando por uma residência para elevado padrão de renda no Rio de Janeiro, ou ainda a área de lazer e permanência do Hotel do Frade & Golf Resort no Rio de Janeiro, sem esquecer as casas de bambu do programa de habitação popular intitulado Viviendas Hogar de Cristo no Equador, a utilização do bambu tornou um material de expressão contemporânea, como material de alta sustentabilidade, macio e agradável no contato humano e de grande beleza plástica.

Altamente ecológico, pois por ser planta com ciclo de renovação muito curto e rápido, tem substituído diversas espécies de madeiras com ciclos mais longos e demorados, evitando o corte e o uso predatório de florestas tropicais. Os usos mais comuns atualmente do bambu são em chapas de aglomerados, chapas de fibra orientada (OSB), chapas entrelaçadas para uso em fôrmas para concreto (compensado de bambu), painéis, produtos à base de bambu laminado colado (tais como pisos, forros, lambris), esteiras, compósitos, componentes para habitação, entre outros.

Na construção civil o bambu ganha cada vez mais atenção na pesquisa cientifica de aplicação de materiais, dentro das universidades e nos órgãos de fomento. Há atualmente um número relevante de mestrados e doutorados sobre o assunto. Este conhecimento é fundamental para viabilizar sua aplicação na indústria da habitação principalmente, na medida em que encontra apoio científico estabelecido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.

De modo mais localizado, este material tem aplicação extensiva na indústria de artefatos de decoração e principalmente na indústria moveleira. A utilização do bambu in natura, não é mais o único modo de aplicação deste material. Cada vez mais se utiliza o bambu industrializado na indústria moveleira. Bambu laminado e colado, permitindo superfícies largas e longas, com grandes variantes de tonalidades e textura, aplicado em mesas, tampos, camas etc.. O bambu utilizado em Painéis de tiras de bambu trançado colado (bamboo strip board), que permite a confecção de painéis flexíveis, e amoldáveis, prensadas em temperatura elevada, garantem alta resistência a abrasão e ao estiramento, podendo apresentar diversos padrões de ajuste de suas fibras, obtendo-se larguras, texturas, tessituras, cores e padrões, com grande resultado estético. Material com muito mais categoria que os plásticos, obtém grande vantagem sobre os produtos provenientes do petróleo, justamente pelo seu perfil de alta resiliência e sustentabilidade.

O bambu, embora de utilização antiquíssima pelo homem, constitui-se hoje, paradoxalmente, em material dos mais contemporâneas, sendo utilizado pelos arquitetos e designers mais comprometidos com a modernidade, em face da necessidade de preservarmos nossos recursos naturais e a saúde do planeta.