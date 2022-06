Um sótão sensual decorado com estilo

Ao descermos as escadas e ir para a sala de estar, vemos com mais ênfase a mescla de essências e peças de design. Diferentemente da maioria das residências em estilo industrial, essa mostra um lado de pureza onde as cores suaves ajudam a dar ao espaço um ar sereno e tranquilo. As paredes de tijolo, alternadas com estruturas metálicas e laqueadas na cor branca se encaixam perfeitamente com o cinza claro do piso de resina.