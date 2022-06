7 escadas de vidro fascinantes

A escada é um elemento construtivo funcional que conecta espaços em diferentes níveis. Sua forma e sua materialidade expressam a linguagem do projeto arquitetônico, na qual ela está inserida. Apesar de desempenhar uma função primordial, interligar espaços em níveis distintos, como térreo e mezanino por exemplo, muitas vezes a escada é pensada e concebida como um objeto decorativo, com qualidades materiais e estéticas que a tornam protagonista do projeto arquitetônico. As escadas em vidro são um exemplo de como elementos construtivos funcionais, quando dotados de qualidades materiais expressivas , roubam a cena na decoração do ambiente.

Neste artigo apresentamos alguns exemplos fascinantes de escadas de vidro que desempenham papel central na funcionalidade e principalmente na ornamentação e sofisticação dos ambientes.