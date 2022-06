7 ideias para design de pátios

Soluções simples e bem-planejadas reinventam terraços, varandas ou pátios deixando-os como uma continuação da casa com um luxo extra: a proximidade da natureza. Para tanto, decorar com plantas, flores e madeira acaba por ser uma estratégia eficaz para manter as áreas externas da sua casa mais atrativas e cheias de charme.

Além disso, o design de pátios com acabamento de madeira seja no déck, revestimento ou no assoalho, protegem os espaços contra a ação do vento, preservam o calor no ambiente por mais tempo mesmo em espaços abertos e combinam com praticamente qualquer tipo de décor. E, essa matéria-prima pode ser utilizada de diferentes formas, não somente na construção do espaço. Artigos de decoração e mobiliário acabam por ser itens fantásticos na hora de optar por decorar com madeira.

Assim, para os interessados em descobrir boas sugestões de design de pátios, siga as dicas de ambientes que a homify separou especialmente para você. Depois, reúna amigos e familiares para aproveitarem da sua varanda, terraço ou pátio reinventado com essas inovações.