Apartamentos de um cômodo com ambientes integrados!

Casas pequenas podem ter uma decoração super charmosa dependendo da otimização de organização e espaços. E, portanto, boas soluções compensam a falta de uma área útil maior. O mercado inclusive demanda tais inovações, já que os imóveis estão cada vez com a metragem mais reduzida, a fim de suprir o contingente das grandes metrópoles.

A nova tendência do momento é justamente manter a casa sem paredes e divisórias. Tipo de décor que se popularizou com os lofts urbanos de nova-iorque, ambientes integrados, com todos os cômodos reunidos numa ampla área, fazem a vez nos estilos de apês. Inclusive, lofts e quitinetes são bons exemplos de como houve um aprimoramento das decorações de interiores em cômodos apertados.

Os espaços livres para circulação são conservados com a falta de divisão e não se perde tamanho com partes de concreto como paredes. A ausência de repartições proporciona visibilidade de todos os cômodos da casa, esbanjando praticidade e funcionalidade no dia-a-dia. Além disso, melhora a iluminação e a circulação do ar.

Versátil e recheada de possibilidades, a tênue delimitação de cada dependência como cozinha, sala de estar ou quarto, acaba por ser demarcada com a mobília. Uma dica é abusar de móveis embutidos ou que se transformam, como sofá-camas.

Para outras ideias dessa nova moda da decoração, confira os ambientes que a homify separou especialmente para você. Talvez a empolgação contagie e uma nova obra abale as estruturas da sua vida derrubando paredes e inovando no visual do seu lar.