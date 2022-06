Antes & Depois: Transformação de uma casa antiquada

A cozinha de plano aberto e a área de jantar foram uma visão branca, incorporado com um design ainda mais minimalista do que o que vimos na área de estar. Em sintonia, as vigas pintadas abaixo do telhado inclinado são uma maneira moderna de assumir uma característica tradicional.

As claraboias trabalham em conjunto com as portas do pátio que permitem que a luz do lado de fora se infiltrem pelos interior, refletindo o piso frio. Em última análise, todos os elementos se unem, criando uma cozinha e um espaço de refeições ideal para o entretenimento da família e amigos.