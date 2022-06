Uma casa simples por fora e fabulosa por dentro

A casa conta com 283 m². Aqui vemos a planta do piso inferior que é um espaço totalmente amplo e aberto. A sala de estar abre-se com grandes janelas para o jardim e a luz natural invade o espaço. O elemento principal do espaço é uma lareira moderna, que ao mesmo tempo é também um separador de ambientes. A cor predominante, como percebemos até agora em todas as fotos, é o branco!