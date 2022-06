A casa perfeita para a família contemporânea

O ângulo desta foto nos permite ter uma ideia tridimensional da profundidade da arquitetura em questão. Um volume em madeira que contrasta com o branco muitíssimo presente na fachada. Este elemento cria uma espécie de moldura panorâmica, que se repete em padrões, produzindo ritmo e chamando a atenção à esta arquitetura moderna. Em seu entorno vemos a presença do gramado e da área da calçada, que revigoram as bases da casa.