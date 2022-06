Uma casa em grande estilo!

Como já imaginávamos ao observar o lado de fora, a casa reserva ambientes amplos, distribuídos numa generosa planta de 430 m² de área construída. Do lado de dentro, as janelas são ainda mais impressionantes, marcando totalmente a personalidade do lugar. Para acentuar a decoração esplendorosa, foram adicionadas pequenas poltronas clássicas ao estar, junto a um tapete que demarca esta área de convívio, além de móveis de linhas antigas e adornadas, contrastadas com ideias modernas.