Residência cheia de charme!

Quem não ama a solidez e beleza indiscutível das residências mais clássicas e imponentes? Com sua estética pautada nas formas bem delineadas, com a presença das curvas, colunas, do branco esplendoroso…

Uma casa com charme clássico é sem dúvida o lugar certo para uma família sofisticada e que ao mesmo tempo preza por um lar de sossego e felicidade, onde os ambientes e formas arquitetônicas são colocadas em harmonia, cuidadosas, com detalhes delicados para impressionar e que ao mesmo tempo prendam a atenção para que o olhar se demore em cada cantinho da obra.

Hoje conheceremos toda esta beleza materializada numa residência charmosa, clássica e muito convidativa. Perceberemos cada detalhe único de sua arquitetura cheia de bom gosto e precisão técnica, eternizada e trazida até nós através do olhar mais do que profissional do excelente fotógrafo Ricardo Braescher, locado em Porto Alegre-RS. E como não poderíamos deixar de citar o autor deste belíssimo projeto, a arquitetura é assinada pelo arquiteto André Pacheco, cujo trabalho magnífico já diz por si.

Então descubra!